وزير الداخلية البولندي: منفذ هجوم كراكوف كان متأثرا بأيديولوجيات اليمين المتطرف

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قال وزير الداخلية البولندي إن منفذ هجوم كراكوف المميت كان مفتونا بأيديولوجيات اليمين المتطرف.

وأفاد وزير الداخلية البولندي، مارتشين كيرفينسكي، خلال مؤتمر صحفي، بأن المشتبه به كان متأثرًا بأيديولوجيات اليمين المتطرف ويحمل «آراءً راديكالية للغاية».

وأطلق المشتبه به، وهو مواطن بولندي يبلغ من العمر 25 عامًا، النار من سلاح آلي في الساحة الرئيسية بالمدينة، التي تعد وجهة سياحية بارزة.

وقال كيرفينسكي عبر منصة (إكس) إن الهجوم أسفر عن مقتل أربع نساء ورجلين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، أحدهما إصابته خطيرة.