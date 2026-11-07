 وزير الداخلية البولندي: منفذ هجوم كراكوف كان متأثرا بأيديولوجيات اليمين المتطرف - بوابة الشروق
السبت 7 نوفمبر 2026 11:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟

النتـائـج تصويت

وزير الداخلية البولندي: منفذ هجوم كراكوف كان متأثرا بأيديولوجيات اليمين المتطرف

بولندا - أ ب
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 10:21 م

قال وزير الداخلية البولندي إن منفذ هجوم كراكوف المميت كان مفتونا بأيديولوجيات اليمين المتطرف.

وأفاد وزير الداخلية البولندي، مارتشين كيرفينسكي، خلال مؤتمر صحفي، بأن المشتبه به كان متأثرًا بأيديولوجيات اليمين المتطرف ويحمل «آراءً راديكالية للغاية».

وأطلق المشتبه به، وهو مواطن بولندي يبلغ من العمر 25 عامًا، النار من سلاح آلي في الساحة الرئيسية بالمدينة، التي تعد وجهة سياحية بارزة.

وقال كيرفينسكي عبر منصة (إكس) إن الهجوم أسفر عن مقتل أربع نساء ورجلين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، أحدهما إصابته خطيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك