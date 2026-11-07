سماع دوي انفجارين في جزيرة قشم الإيرانية

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دوى انفجاران، مساء السبت، في جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن دوي انفجارين سُمع في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارين جاءت من المناطق الداخلية والشرقية للجزيرة.

وتقع جزيرة قشم قرب مدينة بندر عباس عند مدخل مضيق هرمز، وتكتسب أهمية استراتيجية نظرا إلى موقعها المطل على أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، بسماع دوي انفجار في مدينة جاسك التابعة لمحافظة هرمزغان.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي بشأن مصدر الانفجارات.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.​​​​​​​