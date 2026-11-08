إصابة طفل واعتقال فلسطينيين اثنين خلال اقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

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أصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتُقل شابان، مساء السبت، خلال اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اعتداءات للمستوطنين على فلسطينيين وممتلكاتهم، وفق مصادر إعلامية رسمية.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن طفلا أصيب في قدمه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام محيط حي كفر سابا بمدينة قلقيلية شمالي الضفة، دون تفاصيل إضافية.

وفي مدينة الخليل جنوبا، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب زيدان الشرباتي من منزله، واقتحم منزل مفيد الشرباتي واحتجز أفراد أسرته في إحدى الغرف وعبث بمحتوياته، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كما اقتحم مئات المستوطنين، بحماية جنود إسرائيليين، البلدة القديمة بالخليل، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بالقوة.

وفي شارع الشهداء بالمدينة، هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا وحطموا زجاج نوافذه، وفق الوكالة.

وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتدى مستوطن على فلسطيني في قرية كيسان شرقي المدينة، وسرق أغراضا ومشتريات كانت بحوزته.

كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون غرب مدينة جنين شمالا، واستولوا على جرار زراعي وكميات من محصول الزيتون.

ووسط الضفة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحام بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله (وسط)، واستولى على مركبته.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحام قرية دورا القرع شمال شرق رام الله وبلدة نعلين غرب المدينة، وفق "وفا".

وفي محافظة طولكرم شمالا، اقتحم الجيش بلدات عتيل ودير الغصون وبلعا وعنبتا، وجاب شوارعها وأعاق حركة المواطنين والمركبات، وأطلق قنابل صوتية دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

من جهتها، أفادت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) باقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات وقرى بيت فجار بمحافظة بيت لحم، وأوصرين وروجيب بمحافظة نابلس، وعقابا بمحافظة طوباس، وسيلة الحارثية والزبابدة بجنين، وسلواد شرق رام الله.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت الاستشهاد والاعتقال وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان.