وزير خارجية إيطاليا يدين هجمات إلكترونية استهدفته

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت إنه يتعرض منذ أيام لهجمات من قبل قراصنة إلكترونيين نشروا بيانات شخصية حساسة خاصة به وبعائلته على الشبكة المظلمة (الدارك ويب).

وكتب تاياني على منصة (إكس): "هذا يعرضني لتهديدات جديدة ومحاولات للتخويف. إنهم يقحمون عائلتي أيضاً ومستعدون للدفع مقابل الحصول على مزيد من التفاصيل عني وعن أقاربي"، مؤكداً: "ردي بسيط جداً: لن يرهبني شيء على الإطلاق".

واتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قراصنة موالين لروسيا بالوقوف وراء هذه الهجمات.

ويرجح تاياني أن السبب وراء الهجمات هو دعم إيطاليا لأوكرانيا التي تواجه غزوًا روسيًا، حيث كتب: "إن الدفاع عن حرية دولة ذات سيادة واتخاذ موقف واضح لصالح ديمقراطية الأمة واستقلالها يعد أمرًا خطيرًا بنظر هؤلاء الفاعلين الإجراميين".