القبض على سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بسوهاج

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بتحصيل أجرة من الركاب أزيد من المقررة وقيادة السيارة بسرعة ورعونة بسوهاج.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة والقيادة برعونة وقيامه بالسب وترويع المواطنين بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة بالصور " منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة خاصة لا تُجيز له قيادة السيارة المشار إليها " – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 5/الجارى أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.