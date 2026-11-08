مسؤول عسكري جزائري: المخدرات تسببت في سجن أكثر من 5 آلاف شخص في 9 أشهر

كشف مسؤول عسكري بارز في الجزائر، اليوم السبت، عن اعتقال 25 ألفا و200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في قضايا مكافحة مخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح اللواء علي سيدان، قائد سلاح الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني في مداخلة خلال الملتقى الوطني حول السلامة المروية والمخدرات، أن 5224 شخصا من الذين تم اعتقالهم جرى إيداعهم السجن، إلى جانب تفكيك 186 شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات.

كما أشار إلى ضبط أكثر من 11 طنا من المخدرات، منها 337 كيلوجراما من الكوكايين، وأكثر من 4 آلاف شجيرة و16 ألف نبتة من القنب الهندي، فضلا عن أكثر من 13 مليون قرص من المؤثرات العقلية.

ونوه المسؤول العسكري ان هذه الأرقام تخص حصيلة جهاز سلاح الدرك الوطني وحده، ولا تشمل نتائج باقي المصالح الأمنية، محذرا في الوقت ذاته من الارتباط الوثيق بين تعاطي المخدرات وارتفاع مخاطر حوادث المرور.

وأبرز اللواء علي سيدان، أن عمليات الكشف الاستباقي التي باشرتها وحدات الدرك الوطني في إطار المراقبة المرورية، منذ بداية عام 2026، أسفرت عن إجراء 167 اختبارا، كانت نتائج 152 منها إيجابية، كما تم تسجيل 162 حالة مرتبطة بحوادث السير، من بينها 144 حادثا تسبب فيها سائقون كانوا تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد القائد العسكري أن انتشار المخدرات يرتبط بجملة من العوامل المتداخلة، من بينها الهشاشة الاجتماعية والتصورات الخاطئة التي تشجع على التعاطي، إلى جانب تنامي نشاط شبكات الترويج التي أصبحت توظف التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية والتطبيقات المشفرة لتسهيل التواصل وإخفاء أنشطتها الإجرامية.

ولفت إلى أن الأرباح المالية الكبيرة التي تحققها هذه الشبكات تدفعها إلى ابتكار أساليب جديدة وتوسيع نفوذها، خاصة من خلال استغلال الفئات الهشة وحاجاتها الاجتماعية، وهو ما يجعل مكافحة المخدرات جزءا من معركة أوسع لحماية الاقتصاد الجزائري والتصدي للجريمة المنظمة وصون استقرار البلاد.