أول رد فعل من دانا وايت على طلب ترامب تولي مهام المتحدث باسم البيت الأبيض

رد الرئيس التنفيذي لبطولة UFC للفنون القتالية المختلطة دانا وايت على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.



ونشر وايت صورة له على "إنستغرام"، يوم السبت، وهو يظهر فيها كمتحدث باسم البيت الأبيض، مرفقا الصورة بعبارة "ننتقل إلى فصل جديد".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا دانا وايت في منشور على موقع "تروث سوشيال" إلى تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، معتبرا إياه "الشخصية المناسبة" لهذا المنصب.



واقترح ترامب كذلك توظيف عدد من المصارعين المشغولين في الفنون القتالية المختلطة، ومن ضمنهم الروسيان إسلام مخاتشيف وحبيب نورمحمدوف، كمساعدين لوايت من أجل "الحماية من اليساريين المجانين"، حسب تعبيره.

يذكر أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا تركت منصبها في أكتوبر الماضي بعد عدة أيام فقط من توليه.

ويبحث البيت الأبيض عن متحدث جديد منذ استقالة كارولاين ليفيت من هذا المنصب في أغسطس الماضي لأسباب عائلية.