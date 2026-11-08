محمد عصمت السادات: تصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور خطوة حظيت بتقدير واحترام الجميع

قال محمد أنور عصمت السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي «التمسك بالدستور وعدم المساس به خطوة مهمة، وكانت مصدر ترحيب من الجميع تقديرا لاحترامه لنصوص الدستور»، باستثناء من لديهم رؤى أخرى.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «إم بي سي مصر» : «حتى من يرون أو يتمسكون باستمرار الرئيس، بعضهم حسن النية ويطمئن ويثق فيه وهذا حقهم، وهناك آخرون لا يستوعبون أن التغيير سنة الحياة».

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي، على حدوث انتقال سلمي ومنظم للسلطة بعد نهاية ولايته الأخيرة في 2030 وفق الدستور، مضيفا: «الرئيس السيسي تحدث بذاته وعن قناعة واحتراما للدستور الذي أقسم عليه الجميع دون أي تأثير أو ضغوط».

وأشار إلى أن النقطة المثارة تتعلق بمسألة تأهيل المرشحين، متابعا: «طرح الرئيس السيسي فكرة التدريب في الأكاديمية العسكرية وقضاء عدد معين من الشهور جاء من واقع مسئوليته ورغبته في الاطمئنان على البلد، لكنها فكرة يمكن البناء عليها وتطويرها لتكون اختيارية لكل من ينوي الترشح لمنصب محافظ أو وزير أو حتى رئيس، بحيث تنظم الأكاديمية برنامج تأهيل اختياري دون قيود أو موانع للآخرين من فرصة الترشح».

وأعرب عن ثقته في صدق توجه القيادة السياسية، معقبا: «الرئيس صادق وحريص على احترام الدستور، ويشعر بأنه أدى ما عليه وما زال حتى نهاية المدة، وممكن أن يكون أيضا تعب وزهق على مدار سنوات اجتهد فيها وحاول في ظل أوضاع صعبة جدًا داخليا وخارجيا، ورغم ذلك، تشعر أحيانا أن البعض لا يقدر كل هذا، ورأينا الرئيس أن الحاجات دي بتلمسه، وبيحصل، وحدث مع كل رؤسائنا وزعمائنا على مدى التاريخ».