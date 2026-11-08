أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن الاتحاد الأوروبي بدعم الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الحيوية في روسيا، واعتبر أن سياسة بروكسل تضر بأوروبا نفسها.



وقال بانكين في مقابلة مع وكالة "تاس"، نشرت السبت 7 نوفمبر، إن الهجمات التي يشنها "نظام كييف" بدعم من "البيروقراطيين الأوروبيين" تستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة، مشيرا إلى أن الجهات الداعمة لها تتضرر من تداعياتها أيضا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد إلى سلاح ضد منافسيه الاستراتيجيين أملا في الحفاظ على هيمنته، لكنه بذلك "أطلق النار على قدمه"، بحسب تعبيره.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الاضطرابات في قطاع الطاقة العالمي تلحق الضرر بالجميع، وبأوروبا التي تعاني نقصا في الطاقة أكثر من غيرها".

وأكد بانكين أن "الاستقرار على المدى الطويل مستحيل دون التخلي عن المنافسة غير النزيهة وألعاب المحصلة الصفرية"، موضحا أن موسكو تواصل الترويج لهذا الموقف بالتعاون مع الدول المتفقة معها داخل مجموعة العشرين.



وتزامنت تصريحاته مع إعلان فلاديمير زيلينسكي، في 6 نوفمبر، استمرار العمليات ضد قطاع تكرير النفط الروسي، قائلا إنها تأتي ردا على الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد أعلن استعداد كييف لوقف استهداف المصافي الروسية إذا توقفت موسكو عن مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وفي 5 نوفمبر، أفادت وكالة "رويترز" بأن مصفاة ريازان الروسية ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، بعد ضربة استهدفت مصفاة في ياروسلافل مطلع الأسبوع، دون تأكيد رسمي لإصابة منشأة ريازان.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 7 نوفمبر استهداف منشآت عسكرية وصناعية وبنى تحتية للطاقة والنقل في كييف ومحيطها، بينما تحدثت السلطات الأوكرانية عن أضرار جسيمة في شبكة الطاقة واضطرابات في إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة.

وفي سياق الموقف الأوروبي من الطاقة الروسية، كان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس قد أعلن في 31 أكتوبر أن فك ارتباط الاتحاد الأوروبي بمصادر الطاقة الروسية اكتمل إلى حد كبير، مشيرا إلى استثمارات في تنويع الإمدادات والطاقة المتجددة لتعزيز قدرة أوروبا على الصمود.