اتحاد الكرة: محمد صلاح لم يتدخل في قرار رحيل حسام حسن

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس قرار توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أسباب القرار وطريقة إبلاغ المدير الفني السابق به، وموقف الاتحاد من الالتزامات التعاقدية.

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن مجلس الإدارة قرر توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني، مع تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الاتحاد يقدر الفترة التي قضاها حسام حسن مع الفراعنة والنجاحات التي تحققت خلالها، سواء على مستوى النتائج أو المشاركات الدولية.

وأضاف أن مجلس الإدارة راجع الأجواء المحيطة بالمنتخب وردود الفعل الجماهيرية خلال الفترة الأخيرة، قبل اتخاذ قرار تغيير الجهاز الفني، في إطار الحرص على استقرار المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار تعيين علي ماهر جاء بعد مناقشات داخل المجلس، مشددًا على أنه سيتولى المهمة بصورة رسمية وليس بشكل مؤقت.

وتابع أن رد فعل حسام حسن اتسم بالهدوء، بعدما تقبل القرار وتمنى التوفيق للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيلتزم بجميع بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السابق، بما في ذلك الالتزامات المالية أو الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد.

ونفى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وجود أي دور للنجم محمد صلاح في قرار رحيل حسام حسن، مؤكدًا أن اختصاصات مجلس الإدارة منفصلة تمامًا عن دور اللاعبين داخل المنتخب، وأن القرارات الفنية والإدارية الخاصة بالفراعنة تقع ضمن مسؤولية المجلس.

كما نفى ما تردد بشأن طلب الاتحاد من حسام حسن أو إبراهيم حسن السفر إلى تركيا للقاء محمد صلاح، موضحًا أن زيارة هاني أبو ريدة إلى تركيا جاءت تلبية لدعوة رسمية من الاتحاد التركي.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالإشارة إلى أن لقاء هاني أبو ريدة مع محمد صلاح جاء خلال وجوده في تركيا، في إطار التواصل المعتاد لرئيس اتحاد الكرة مع لاعبي المنتخب الوطني.