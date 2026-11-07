الداخلية تكشف ملابسات تعاطي شخص من ذوي الهمم للمخدرات في الإسكندرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعاطي شخص «من ذوي الهمم» المواد المخدرة بأحد الشوارع في الإسكندرية.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل «له معلومات جنائية»)، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس – الأداة المستخدمة في التعاطي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.