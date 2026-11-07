حزب آيزنكوت: دعوة نتنياهو لحكومة وحدة مناورة رخيصة

قال حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض، بزعامة جادي آيزنكوت، مساء السبت، إن دعوة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "مناورة رخيصة لا أكثر".

جاء ذلك في بيان لحزب "يشار" ردا على دعوة نتنياهو في خطاب مصور مساء السبت، إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

وقال حزب "يشار" في بيانه، إن نتنياهو "لا يتحدث عن الوحدة إلا عندما يدرك أن أيامه في رئاسة الحكومة باتت معدودة".

واتهم الحزب، نتنياهو بالعمل "بصورة منهجية على شق المجتمع الإسرائيلي وإثارة الانقسامات بين مكوناته، حتى خلال الحرب" على قطاع غزة.

وأضاف أن نتنياهو "سبق أن شكّل حكومات وحدة وطنية وطوارئ، لكنه عمل دائماً على تقويضها من الداخل"، كما اتهمه بعدم الالتزام بالاتفاقات التي وقّعها مع شركائه السياسيين.

ولفت إلى أن تشكيل رئيس الوزراء للحكومة الحالية، وتعيين إيتمار بن غفير وزيراً بارزاً فيها، كان خلافاً لتعهد سابق قطعه نتنياهو، وفق البيان.

ووصف الحزب نتنياهو بأنه رئيس الحكومة التي أخفقت في إسقاط حكم حركة حماس.

واعتبر أنه لم ينجح سوى في تفكيك المجتمع الإسرائيلي، واتهمه باستخدام شعار الوحدة بصورة انتهازية لمواصلة الصراع السياسي.

ومن المقرر أن يكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مرشحاً بتشكيل الحكومة الأحد، وسط توقعات بتكليف آيزنكوت.