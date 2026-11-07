عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، اليوم السبت، "ن.م.خ"، بالسجن 10 أعوام؛ لاتهامها بخطف الطفل "فارس.م.ا"، من مستشفى الشاطبي منذ 11 عامًا، وذلك بعد سماع الشهود ومناقشتهم وتقديم المستندات والمرافعة.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 2015 جنايات باب شرقي، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من سيدة يفيد بخطف نجلها من غير تحايل أو إكراه من داخل مستشفى الشاطبي، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، أنه أثناء توجه والدة الطفل إلى المستشفى للكشف الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها، تقابلت مع المتهمة التي اصطحبتها إلى قسم الأطفال، وأثناء انشغال الأم في إجراء التحاليل الطبية واستلام نتائجها، عهدت إلى المتهمة برعاية الطفل لحين عودتها.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه عند عودة الأم لم تجد المتهمة، ولم تعثر على الطفل، وبالبحث عنهما لم تجدهما، فحررت محضرًا إداريًا بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيلت إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: "محمد أيمن محفوظ، وجلال فتحي عمار، وأحمد علي مرسي، وسكرتارية أحمد عبد الوهاب".