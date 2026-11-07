أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عقد اجتماع مع الكابتن علي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، لمناقشة استعدادات المنتخب للمرحلة المقبلة، على أن يعرض المدير الفني غدًا أسماء الجهاز المعاون على مجلس الإدارة لاعتماد تشكيله، قبل انطلاق معسكر الفراعنة.

وعقب الاجتماع، قام علي ماهر بجولة تفقدية داخل مركز المنتخبات الوطنية، شملت فندق الإقامة وصالة الألعاب الرياضية «الجيم» والمطعم، للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المتاحة قبل بدء المعسكر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء اليوم السبت، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود التعاقد، وتكليف علي ماهر بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول خلفًا له.

وثمّن الاتحاد ما قدمه حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتيه المقبلتين أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يستضيف الفراعنة المنتخب المالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة، في تمام التاسعة مساءً، قبل أن يحل المنتخب ضيفًا عليه يوم 17 من الشهر نفسه، على استاد بينجو الدولي، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.