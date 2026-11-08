أردوغان يدعو ترامب إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع مع إيران

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.



وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي في أعقاب اتصاله الهاتفي مع ترامب، يوم السبت، أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والقضايا الإقليمية والعالمية.



وأضاف البيان أن "الرئيس أردوغان أعرب عن قناعته بأن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر في التعزز، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان على إعطائه زخما جديدا".

وأشار أردوغان إلى أن "من الضروري وضع حد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة وتسوية القضايا بطرق دبلوماسية، مؤكدا أن تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل السلام".