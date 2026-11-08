أكد عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، أن فلاديمير زيلينسكي وكايا كالاس يخافان من إنهاء النزاع الأوكراني وإرساء سلام مستدام في أوروبا.





وكتب سلوتسكي في قناته على منصة "ماكس" أن زيلينسكي ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية عارضا في تزامن تقريبا التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، واصفا إياهما بعبارات حادة، بينها "زعيم النازيين الجدد الأوكرانيين" و"عدوة الدبلوماسية من حزب الحرب الأوروبي".

وأضاف: "كالاس وزيلينسكي يخشيان خشيتهما من النار انتهاء النزاع وإرساء سلام مستدام وإعادة التشكيل العادل للفضاء الأمني بعده"، معتبرا أن استمرار الحرب يمثل بالنسبة إليهما، على غرار ما وصفه جورج أورويل، وسيلة للحفاظ على عالمهما "المناهض لروسيا".

واتهم سلوتسكي زيلينسكي بالمناورة بشأن تجميد النزاع والمطالبة بوقف غير مشروط لإطلاق النار، معتبرا أن الهدف هو إعادة تجميع القوات الأوكرانية والتمهيد لتدخل عسكري من قوات أوروبا الغربية دعما لكييف.

ورأى أن كالاس ترفض العودة إلى مبادئ الأمن الجماعي المشترك مع روسيا، متهما من وصفهم بأنصار العداء لروسيا بتقويض منظومة الأمن الأوروبية القائمة ودفع القارة نحو سباق تسلح جديد وعسكرة متزايدة. وأكد أن زيلينسكي وكالاس "أخطآ في حساباتهما مرارا".



وتأتي تصريحاته عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 5 نوفمبر، عن احتمال التوصل إلى اتفاق أمني واسع يتجاوز أوكرانيا ليشمل أوروبا.

وأوضح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن تحقيق سلام طويل الأمد يتطلب ترتيبات أمنية بمشاركة روسيا وحلفاء واشنطن في حلف الناتو، تتضمن مشاورات دائمة وقنوات اتصال موثوقة وإجراءات متبادلة للحد من التصعيد.

في المقابل، قال زيلينسكي لشبكة CNN، في 6 نوفمبر، إن المقترح المتعلق باتفاق أمني بين روسيا وأوروبا قد يكون "خطيرا"، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الحرب أولا، ثم معالجة مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي ليست عضوا في الناتو.

وفي اليوم نفسه، أكدت كالاس، خلال مؤتمر صحفي في وارسو، أن أوروبا تمتلك بالفعل منظومة أمنية تقوم على الناتو والاتحاد الأوروبي، ودعت إلى دمج أوكرانيا فيها، مشددة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمتلك حق النقض بشأن الأمن الأوروبي.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مناقشة الضمانات الأمنية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي ستتطلب في مرحلة ما إجراء حوار مع الأوروبيين، مشيرا إلى أن موسكو لم تتلق منهم مقترحات بهذا الشأن.