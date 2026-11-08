اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في ألبانيا

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الألبانية ومتظاهرين مناهضين للحكومة قرب مقر رئيس الوزراء إيدي راما وسط العاصمة تيرانا، وسط مطالبات باستقالته، بحسب وكالة الأنباء الألبانية.





وألقى محتجون زجاجات حارقة وقطعا من حجارة الرصف باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت خراطيم المياه ووسائل تفريق أخرى للسيطرة على الاحتجاجات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألبانية بأن العاصمة شهدت يوم السبت مظاهرتين منفصلتين، نظمهما طلاب الجامعات والحزب الديمقراطي المعارض. وحاول أنصار المعارضة الانضمام إلى الطلاب، لكن الأخيرين رفضوا مشاركة الأحزاب السياسية في تحركهم، مؤكدين استقلالية احتجاجاتهم.

وانتقلت المظاهرات لاحقا إلى محيط مقر رئاسة الوزراء، حيث ألقى بعض المحتجين الملثمين زجاجات حارقة وحجارة وألعابا نارية باتجاه الشرطة، التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم وأخلت المنطقة المحيطة بالمبنى الحكومي.

وكان منظمو الاحتجاجات الطلابية قد أعلنوا الانتقال من التظاهر يوميا إلى تنظيم مسيرات مرتين أسبوعيا، يومي الأربعاء والسبت.



وتصاعد التوتر في تيرانا منذ 13 أكتوبر، عقب احتجاج طلابي أمام وزارة التعليم، أعقبته مواجهات متكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وسبقت هذه الاضطرابات مظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أكثر من 130 يوما، احتجاجا على مشروع إقامة منتجع سياحي في منطقة فيوسا-نارتا الطبيعية المحمية على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وكانت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد في ألبانيا قد فتحت تحقيقا بشأن تغييرات في الوضع القانوني للمنطقة المحمية، التي تسعى شركة "أفينيتي بارتنرز" الاستثمارية، المملوكة لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تطوير مشروع سياحي فيها.

ويشمل المشروع جزيرة سازان غير المأهولة وعدة مئات من الهكتارات من الأراضي ذات الحماية البيئية.

وفي أحدث المواقف الحكومية، جدد راما في 4 نوفمبر دعوته إلى الحوار مع الطلاب وأساتذة الجامعات، معلنا استعداد حكومته لدراسة مطالبهم، لكن المحتجين رفضوا الدعوة وتمسكوا بالمطالبة باستقالته.

وأكد راما في 5 نوفمبر أن حكومته اتخذت خطوات لمعالجة مطالب الاحتجاجات التي بدأت في يونيو، مشيرا إلى نشر معلومات تتعلق بمشروعي سازان وزفيرنيتس، وإجراءات اقتصادية ضمن الموازنة الجديدة.