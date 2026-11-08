زعيم اليسار الفرنسي يعتزم سحب بلاده من الناتو

أعلن المرشح للرئاسة الفرنسية عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون أنه يعتزم سحب فرنسا من حلف الناتو في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.





وقال ميلانشون أمام تجمع لأنصاره في ضواحي باريس، يوم السبت، إن "فرنسا ليس لها ما تقوم به في الناتو والحروب الأمريكية".



وتعهد أيضا بالمشاركة بنشاط في المفاوضات حول نزع السلاح، وقبل كل شيء السلاح النووي.

جدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة الفرنسية من المقرر أن تجري في أبريل 2027.

وتشير الاستطلاعات إلى أن ميلانشون، إلى جانب مرشحة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان، يعتبران المرشحين الأوفر حظا للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 2 مايو 2027.