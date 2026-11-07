ترامب يعرض منصب متحدث البيت الأبيض على رئيس منظمة للفنون القتالية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على رئيس منظمة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة ومديرها التنفيذي، دانا وايت، تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وفي تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "يسرني الإعلان عن عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت العظيم، وهو مقاتل ومحارب صلب".

وأضاف أنه طلب من وايت اصطحاب فريقه الذي يضم مواطنين غير أمريكيين.

وأشار ترامب إلى إسلام ماخاتشيف، وحبيب نورمحمدوف، وجاستن غايتجي، ودانيال كورمييه، وأماندا نونيس، وكايلا هاريس.

وقال إنهم سيحتاجون إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عن أنفسهم "في مواجهة اليساريين المتطرفين".

وتابع: "سيكون دانا متحدثا باسم البيت الأبيض لا مثيل له. دانا، أرجوك اقبل هذه المهمة".

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا غادرت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد خمسة أيام فقط من توليها المهمة خلفا للمتحدثة السابقة كارولاين ليفيت.