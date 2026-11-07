هجمات روسية تلحق أضرارا بشبكة الكهرباء الأوكرانية وتقطع التيار عن تشيرنيهيف

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حذرت شركات الكهرباء الأوكرانية من انقطاعات جديدة في التيار الكهربائي، عقب تجدد الهجمات الروسية على شبكة الطاقة.

وذكرت شركة الطاقة الخاصة «دي تي إي كيه»، عبر تطبيق تيليجرام اليوم السبت، أن إحدى محطات توليد الكهرباء التابعة لها، إلى جانب محطات فرعية تابعة لشركة «أوكرينيرجو»، تعرضت لأضرار خلال الليل.

وتوفر هذه المنشآت الكهرباء للعاصمة الأوكرانية كييف والمناطق الوسطى المحيطة بها.

وقالت شركة «دي تي إي كيه» إن فرق الإصلاح تعمل بالفعل، لكن أي إنذار جديد بوقوع غارات جوية قد يؤدي إلى تأخير أعمال الصيانة، محذرة المستهلكين بالقول: «قد يتغير وضع إمدادات الكهرباء عدة مرات خلال الساعة الواحدة».

وفي كييف، تسببت الهجمات الروسية الليلية أيضًا في مشكلات بإمدادات التدفئة المركزية والمياه، وفقًا لما أعلنه عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

وفي العاصمة الإقليمية تشيرنيهيف، الواقعة شمال كييف، أدى الهجوم الروسي إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة منذ فبراير 2022.

وخلال فصلي الخريف والشتاء، ركز الجيش الروسي بشكل خاص على استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بهدف ممارسة ضغوط على السكان المدنيين.