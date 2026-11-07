هيئة فلسطينية: 4 أوامر عسكرية إسرائيلية تستهدف أراضي بيت لحم

أفادت هيئة حكومية فلسطينية بصدور 4 أوامر عسكرية إسرائيلية بوضع اليد وإزالة الأشجار في مساحة تقارب 15 دونمًا من أراضي مدينة بيت لحم لأغراض استيطانية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان، إن الأوامر العسكرية صدرت في 28 أكتوبر الماضي، و«تتضمن وضع اليد على 4 دونمات و708 أمتار (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدتي الخضر وعرب التعامرة، وإزالة الأشجار والغطاء النباتي من 10 دونمات و85 مترًا من أراضي نحالين بمحافظة بيت لحم».

وأوضحت الهيئة أن الأوامر تجمع بين إخضاع مسارات ومواقع للحيازة العسكرية المباشرة، وفرض إزالة الأشجار في محيط المستوطنات، «بما يكشف توظيف الصلاحيات العسكرية والأمنية لإعادة تشكيل استخدام الأرض الفلسطينية».

وأشارت الهيئة إلى أن أمري الإزالة يفرضان على أصحاب الأراضي أو المتصرفين فيها تنفيذ الإزالة خلال سبعة أيام، ويتيحان تنفيذها بواسطة الجهات التي يفوضها قائد قوات الاحتلال إذا لم ينفذها أصحاب الأرض خلال المهلة.

وأوضحت أن تقييم آثار هذه الأوامر يستوجب ربط مساحاتها الرسمية بوظيفتها وموقعها وتأثيرها في الزراعة واستعمال الأرض، لما تُحدثه من تغييرات متراكمة في علاقة الفلسطينيين بأراضيهم.

ووفق معطيات الهيئة للسنوات الثلاث التي أعقبت حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، فإن الحصيلة التراكمية التقديرية لمصادرة الأراضي والسيطرة الإسرائيلية عليها بلغت نحو 64 ألف دونم، وذلك من خلال 231 أمرًا وإجراءً عسكريًا لوضع اليد.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتشمل تلك الاعتداءات استشهاد فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.