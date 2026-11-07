مكافحة الإرهاب الهندية تلقي القبض على قيادي ماوي مطلوب في 63 قضية

أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت أن فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية ماهاراشترا ألقت القبض على قيادي ماوي مطلوب في 63 قضية عبر ولايتي بيهار وجارخاند شرقي البلاد، وذلك في منطقة ثانه.

وأفاد المسئولون بأنه تم إلقاء القبض على سانجاي سارجو ياداف "45 عامًا"، وهو عضو لجنة منطقة في الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) المحظور في جارخاند، في منطقة خامبالبادا التابعة لحي ثاكورلي في دومبيفلي، وفقًا لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.

وأضاف المسئولون أن ياداف كان ملاحقًا بمكافأة مالية إجمالية قدرها 1.3 مليون روبية (13 لاخ)، حيث أعلنت ولاية جارخاند عن مكافأة قدرها مليون روبية (10 لاخ)، فيما خصصت ولاية بيهار 300 ألف روبية (3 لاخ) لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.

وتشهد 20 من أصل 29 ولاية هندية جيوبًا لتمرد الماويين منذ عام 1967 على طول منطقة يطلق عليها اسم «الشريط الأحمر» من شمال إلى شرق البلاد.