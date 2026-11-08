مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتوقع اتفاقا بين واشنطن وطهران باللحظة الأخيرة يصحح سياسة أمريكا

رأى السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستوقعان اتفاقًا في اللحظة الأخيرة، يؤدي إلى تصحيح سياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج وثقل إيران في الإقليم.

وذكر في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن دول الخليج عليها الاستفادة مما حدث في هذه الحرب، مشيرًا إلى ضرورة التضامن العربي ووجود منظومة أمن إقليمي تضم إيرن كـ«دولة طبيعة» به.

وقال: «أتوقع اتفاق لحظة أخيرة يودينا في مكان تاني خالص، ونفاجأ بإن حصل نوع من أنواع التصحيح العميق للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج، والوجود الإيراني، وثقل إيران في المنطقة، وإن دول الخليج تخرج بالدروس المستخلصة من الحرب».

وأرجع أسباب عدم توقف الصراع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن، رغم زيارة الدول المشكّلة لحلف مكة، وهي السعودية، وتركيا، وباكستان، لإيران، إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية لم تتوقف بعد.

وتابع: «لسه الحرب الكبرى في المنطقة لم تتوقف، وفي اللحظة التي تتوقف فيها فورا على طول الحروب الثانوية ستتوقف».

وفي سياق آخر، تطرق العشماوي إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكي التي فاز بها الحزب الديمقراطي على الجمهوري.

وذكر أن مصر تريد الحزب الداعم للحق الفلسطيني والحقوق العربي، الذي يحد من السياسات العدوانية لإسرائيل، ويدعم طموحات الشعوب في التنمية والديموقراطية، وإقرار منظومات حقوق الإنسان، ويبتعد عن سياسة «الكيل بمكيالين في المنطقة»، وغيرها.

وأشار إلى أن النواب الأمريكيين من أصول مصرية في الكونجرس هم «مكاسب وأصول لمصر»، خاصة في الملفات المرتبطة بالديمقراطية والتي تركز على التصنيع والتعليم والصحة، قائلًا:« أي حد هيتحدث بهذا الصوت سواء كان السيناتور عبدول أو النائب حموي كل هؤلاء مكاسب لمصر وهم من بلا شك أصول لمصر المستقبل، الديمقراطية، التي تركز على التصنيع والتعليم والصحة».

ونوه إلى أن هؤلاء الأفراد هم مواطنون أمريكيون يحرصون على أولوياتهم المرتبطة بالناخب الأمريكي، مستدركًا أن حديثهم عن أن إسرائيل لا يجب أن تكون محورًا للسياسة الخارجية، وأن ممارسات الإبادة الجماعية يجب ألا توجد، وأنه لا داعي للحروب العبثية، وغيرها، يُعتبر مكسبا لمصر وفلسطين وللعرب.

وأكمل: «مكاسب كبيرة جدا جدا جدا لا يمكن تخيلها، وتختلف تمامًا عن إن إحنا حاطين يدنا على قلبنا إن مع انطلاق القاذفات وتجدد القتال هنشهد موجة رعب ليس لها مثيل، وردود إيرانية ومشاكل وتدمير للبنية الأساسية في دول الخليج وإيران».

وأضاف أن وجود أصوات عاقلة داخل الحزب الديموقراطي، واستفادة من الدروس كما فعل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فيما يتعلق بأسباب الهزيمة في الانتخابات، يصب في مصلحة مصر والمنطقة بالكامل.

