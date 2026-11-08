والدة السباح زين هشام بعد فوزه بـ3 ميداليات ذهبية بـ«داكار»: كان يخطط للاعتزال قبل عام ونصف

قالت نوران محمد، والدة السباح زين هشام الفائز بـ3 ميداليات ذهبية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، إن ابنها حقق هذا الإنجاز بعد تعب ومشقة، متمنية أن يُشارك في أولمبيات لوس أنجلوس بأمريكيا 2028.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، وصفت محمد، شعورها خلال فترة مشاركة ابنها في الأولمبيات، قائلة: «أنا يعتبر مشفتش النوم طول هذا الأسبوع وقلبي وقف ورجع يكاد 100 مرة».

وأشارت إلى أن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، وفّر لابنها جميع احتياجاته في البطولة، متابعة: «ربنا يجازيه كل خير على اللي عمله».

ونوهت إلى أن وزارة الشباب والرياضة اشترطت على زين أن يتواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، وأن مدرّبه الخاص وقّع على ذلك.

وتابعت: «كان من ضمن شروط الوزارة إن لازم يدخل في الثلاثة ويجيب ميدالية لازم، فكابتن ياسر علي جاب المدرب الخاص لزين قاله لازم نمضي، إن زين يدخل في الثلاثة».

وذكرت أن زين كان يخطط لاعتزال السباحة قبل عام ونصف بسبب أحد النوادي، إلا أنهم لجأوا للاتحاد المصري للسباحة وللكابتن ياسر علي الذي آمن بابنها، وكان «الأب الروحي له»، وأرسله للنادي الأهلي.



وكان السباح المصري زين هشام قد نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

ونجح زين هشام في اعتلاء منصات التتويج ثلاث مرات خلال منافسات السباحة، بعدما حصد الميداليات الذهبية في سباقات الفراشة الثلاثة.

وجاءت ميداليات البطل المصري في أولمبياد الشباب «داكار 2026» كالتالي:

ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن 24.06 ثانية.

ذهبية سباق 100 متر فراشة بزمن 52.16 ثانية.

ذهبية سباق 200 متر فراشة بزمن دقيقة واحدة و57.88 ثانية.