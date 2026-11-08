سندس سنبل صاحبة ذهبية أولمبياد داكار في الكونغ فو: كنت مركزة وعايزة أحقق حاجة لمصر

قالت سندس سنبل الحاصلة على الميدالية الذهبية في رياضة الووشو كونع فو ضمن منافسات أولمبيات داكار 2026، إنها عادت إلى مصر أمس الأول، بعد مشاركتها في البطولة.

ووصفت خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أجواء البطولة التي شاركت بها بأنها «صعبة ولكن بها حماس وهدف»، لافتة إلى أن عمرها 15 عامًا.

وأضافت أنها استهدفت تحقيق انتصار لمصر خلال مشاركتها في منافسات رياضة الووشو كونغ فو بـ«داكار»، قائلة: «كنت مركزة أكثر إن إحنا عاوزين نشتغل وعاوزة أحقق حاجة لمصر».

وذكرت أن 12 دولة شاركت في منافسات رياضة الووشو كونغ فو بأولمبيات داكار 2026، مشيرة إلى أنها شاركت سابقًا في بطولتي عالم بإندونيسيا التي حصدت بها المركز الرابع، والصين، وغيرهما من البطولات العربية والإفريقية التي أحرزت المركز الأول بها.

وأوضحت أنها بدأت تتدرب على الووشو كونغ فو بعمر 4 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الرياضة تحتاج مرونة ورشاقة وقوة، وإلى أنه «كل ما تبدأ بدري أكثر كل ما هيبقى أفضل بالنسبة لك».



ويُذكر أن سندس سنبل لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، قد توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

وجاء تتويج سنبل بعد تصدرها منافسات أسلوب العصا، برصيد 9.330 نقطة، إلى جانب تفوقها في منافسات الأسلوب الشمالي.

وتستضيف العاصمة السنغالية داكار منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية تُقام للمرة الأولى على الأراضي الأفريقية، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الرياضية الشابة من مختلف أنحاء العالم.