كرم جبر: المنطقة العربية شهدت مؤامرة كبرى قبل 7 أكتوبر لبناء حلف اقتصادي إسرائيل في قلبه

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر تتأثر بالاضطرابات الإقليمية على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، متابعًا: «نحن في مصر لا نعيش داخل صوبة مغلقة ولكن في قلب الأحداث».

ورأى في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء السبت، أن «الصورة في المنطقة مرتبكة ومضطربة وكأنه يتم هدم المنطقة وإعادة بنائها من جديد».

ولفت إلى الاضطراب العالمي حاليا، وإلى الحروب والصراعات التي لا يُمكن لأحد تحديد موعد أو سيناريوهات لانتهائها، في ظل التطورات اليومية، وصعوبة تقدير الموقف من خلال التصريحات والبيانات الصادرة عن مختلف الأطراف والتي تعتمد على «التصعيد الكبير جدا وبعدين التحولات المفاجئة».

وتطرق إلى الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وإلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ومكافأة الـ20 مليون دولار التي رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، متسائلًا: «هل عندك معلومات ولا هتضرب في أي اتجاه؟».

ونوه إلى التأكيد الإيراني بأن المنشآت النووية نُقلت إلى مواقع محصنة ومنها جبل الفأس الذي يستحيل التأثير فيه حتى بضربة نووية حسب قوله.

وبشأن الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، قال جبر إن «أكبر مؤامرة حين يقتنع الناس أنه ليست هناك مؤامرة».

ورأى أن المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الماضية «مؤامرة كبرى»، مشيرًا إلى التصريحات والسياسيات قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 التي ركّزت على «إيجاد نظام دولي جديد، والحديث عن نظام أبرهام وحلف جديد تكون إسرائيل في قلبه وأساسه اقتصادي تتدفق عليه الأموال والشركات».

واستكمل أن الدول العربية رفضت هذا التوجه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، قائلًا: «لم يعد هناك قابلية من الأطراف العربية إنهم يضعوا أيديهم في أيدي إسرائيل بينما دماء الفلسطينيين تسيل في غزة».

ونوه إلى أن رفض الدول العربية التعاون مع إسرائيل، انعكس سلبًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، متابعًا: «أعتقد إن نهاية نتنياهو أصبحت وشيكة».

