رئيس الوفد: استثمارات تطوير السكك الحديدية يجب أن تنعكس على سلامة الركاب ومنع الحوادث

علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على الحادث الذي شهدته منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إثر تصادم قطارين وخروج عدد من العربات عن القضبان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات من المواطنين.

وقال البدوي، في بيان أصدره اليوم، إن ما شهدته منظومة السكك الحديدية من استثمارات ضخمة وجهود للتطوير يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على مستويات الأمان والسلامة، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي عملية تطوير ليس حجم الإنفاق وحده، وإنما قدرة المنظومة على حماية حياة الإنسان ومنع وقوع الحوادث.

وأكد رئيس الوفد، أن أرواح المصريين وسلامتهم يجب أن تظل فوق كل اعتبار، مشددًا على أن الحق في وسيلة نقل آمنة ليس ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، ومسئولية وطنية لا يجوز التهاون فيها تحت أي ظرف.

وشدد على أن الحادث يفرض ضرورة إجراء تحقيق فني وقضائي عاجل وشامل وشفاف، لكشف جميع ملابساته وتحديد أسبابه، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.

وطالب رئيس الوفد بمراجعة شاملة لمنظومات الإشارات والتحكم والتشغيل وإجراءات السلامة والصيانة، والتأكد من كفاءة تطبيقها على أرض الواقع، مع الاستعانة بالخبرات الفنية المستقلة عند الحاجة، ووضع إجراءات واضحة وملزمة لمعالجة أي أوجه قصور تكشف عنها التحقيقات.

كما دعا إلى توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي لأسر الضحايا والمصابين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تعقيدات إدارية أو تأخير.

وأشاد الدكتور السيد البدوي بجهود رجال الإسعاف والحماية المدنية والأطقم الطبية والأجهزة المعنية، وكذلك المواطنين الذين سارعوا إلى نجدة المصابين، مؤكدًا أن هذه المواقف الإنسانية تعكس أصالة الشعب المصري وتكاتفه في أوقات الشدة.

وقال رئيس الوفد: «إن كل مصري يخرج من بيته طلبًا لرزقه أو علمه أو لقضاء مصالحه، من حقه أن يعود إلى أسرته آمنًا مطمئنًا، وهذه مسؤولية وطنية لا تحتمل التقصير أو التأجيل».

وأعرب البدوي، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث الأليم الذي شهدته منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إثر تصادم قطارين وخروج عدد من العربات عن القضبان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة العشرات من المواطنين.

وتقدم رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم قيادات الحزب وأعضائه، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيدهم إلى أسرهم سالمين.

واختتم بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يرحم ضحايا الحادث، ويمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.