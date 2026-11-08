قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حددت أهدافًا جديدة داخل إيران تحسبًا لاحتمال تنفيذ عمل عسكري، مشيرًا إلى أن محطات الطاقة والجسور تأتي ضمن هذه الأهداف، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك ثلاث حاملات طائرات على أهبة الاستعداد في حال صدور أمر بشن ضربة عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير 38 جسرًا في إيران خلال ساعة واحدة فقط، في تصريحات تضمنت تهديدات باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بحسب موقع العربية نت الإخبارية.

وفيما يتعلق باحتمالات تجدد المواجهة العسكرية، قال ترمب إن العودة إلى الحرب مع إيران مستبعدة للغاية، لكنه شدد على أنه لن يتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة.

ووصف ترامب إيران بأنها «دولة فاشلة»، مدعيًا أن معدل التضخم فيها بلغ 301%.