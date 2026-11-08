 ترامب: لدينا 3 حاملات طائرات على أهبة الاستعداد لشن ضربة على إيران.. ويمكننا تدمير 38 جسرا خلال ساعة - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2026 8:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

ترامب: لدينا 3 حاملات طائرات على أهبة الاستعداد لشن ضربة على إيران.. ويمكننا تدمير 38 جسرا خلال ساعة

وكالات
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 8:32 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 8:32 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة حددت أهدافًا جديدة داخل إيران تحسبًا لاحتمال تنفيذ عمل عسكري، مشيرًا إلى أن محطات الطاقة والجسور تأتي ضمن هذه الأهداف، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك ثلاث حاملات طائرات على أهبة الاستعداد في حال صدور أمر بشن ضربة عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير 38 جسرًا في إيران خلال ساعة واحدة فقط، في تصريحات تضمنت تهديدات باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بحسب موقع العربية نت الإخبارية.

وفيما يتعلق باحتمالات تجدد المواجهة العسكرية، قال ترمب إن العودة إلى الحرب مع إيران مستبعدة للغاية، لكنه شدد على أنه لن يتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة.

ووصف ترامب إيران بأنها «دولة فاشلة»، مدعيًا أن معدل التضخم فيها بلغ 301%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك