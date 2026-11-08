تركيا تطلق اسم غزة على إحدى أكبر قاعات مؤتمر كوب 31

أطلقت تركيا اسم "غزة" على إحدى أكبر قاعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول بأن القاعة تتسع لـ5 آلاف شخص، وجاءت تسميتها "غزة" تعبيرا عن اهتمام تركيا بالقضية الفلسطينية.

وتهدف الخطوة إلى إبقاء اسم غزة حاضرا في أحد أبرز المحافل الدولية، بما يحمله من دلالات على السلام والتضامن الإنساني والمسئولية المشتركة.

ومن المقرر أن تستضيف القاعة فعاليات متنوعة مفتوحة للجمهور خلال المؤتمر الذي يعقد بين 9 و20 نوفمبر الجاري.

وتقع القاعة في "المنطقة الخضراء" المخصصة للفعاليات والمعارض والأنشطة التوعوية المفتوحة للجمهور، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأطفال.

وفي إطار التحضيرات للمؤتمر، أطلقت تركيا اسم "الأناضول" على أكبر قاعات الجلسات العامة في "المنطقة الزرقاء"، التي تستضيف المفاوضات الرسمية والوفود الحكومية، وتتسع لـ1794 شخصا.

كما أطلقت أسماء شخصيات بارزة من التاريخ والحضارة التركية والإسلامية على عدد من القاعات وغرف الاجتماعات، بينها ابن سينا والفارابي، فضلا عن عزيز سنجار العالم التركي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، ومحمد عاكف أرصوي، مؤلف النشيد الوطني التركي.

ومن المقرر أن تستضيف ولاية أنطاليا التركية مؤتمر "كوب31" خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، على أن تُعقد قمة القادة يومي 11 و12 من الشهر نفسه، بمشاركة العديد من زعماء العالم.