الرئيس السيسي يرد على الجدل بشأن بيع أرض الكلية الحربية القديمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جامعة كيان ستكون قادرة على استيعاب حوالي 25 ألف طالب، بعد إضافة طلبة الكلية العسكرية بعدد 10 آلاف، والكلية الحربية بعدد 5 آلاف.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، صباح الأحد.

وتطرق الرئيس خلال كلمته، إلى الجدل المثار بشأن بيع أرض الكلية الحربية القديمة، قائلًا: «قالوا إننا بمجرد ما ننقل هناك هنبيعها أرض، لا إحنا الحمد لله نستفيد من الأدوات والموارد التي نمتلكها أقصى استفادة».

وفي سياق متصل، وجه الرئيس بتحمل صندوق «تحيا مصر» تكاليف دراسة النابغين المتفوقين للالتحاق بجامعة كيان.

ولفت إلى عقد اختبارات لهؤلاء الطلاب، علاوة عن التحصيل العلمي في الثانوية العامة، مشددًا على أن تحمل النفقات مرهون باستمرار تفوقهم على مدار سنوات الدراسة بالجامعة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ولفيف من الوزراء، وقادة القوات المسلحة، والعلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.