الأهالي يغطون جثمان سائق أحد قطارات حادث التصادم في العياط بقطعة بلاستيك ويساعدون الإسعاف في إنقاذ المصابين

شهد موقع حادث انقلاب قطار العياط حالة من التعاون بين الأهالي وقوات الإسعاف، حيث سارع المواطنون إلى مساعدة المصابين وسائق القطار المتوفي، وحرصوا على تغطيته بقطعة من البلاستيك، كما شاركوا رجال الإسعاف في جهود إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بالجيزة، لموقع حادث قطار العياط الذي تسبب في إصابة 140 شخصا إلى الآن، بعدما وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبينت المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة تصادم بين القطار رقم 134 تحيا مصر، القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة على خط القاهرة – السد العالي.

وتابعت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن القضبان، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الحادث والوقوف على ملابساته، إلى جانب حصر أعداد المصابين والضحايا، والعمل على إعادة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما رفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات المحافظة، استعدادًا لاستقبال المصابين

كما جرى توجيه قوات الحماية المدنية والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع الموقف ورفع آثار الحادث، تمهيدًا لاستعادة حركة القطارات وانتظام التشغيل، بالتزامن مع استمرار أعمال حصر المصابين.