قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارها للركاب عن تعطل حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي، نتيجة رفعة آثار حادث قطاري 134 و2010 الذي وقع اليوم الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، عمل الأطقم الفنية والهندسية على رفع آثار الحادث واستعادة انتظام حركة التشغيل، فيما تم تدوير حركة القطارات على خط الوجه القبلي من الواسطى إلى أسوان.

وأشارت الهيئة إلى إتاحة استرداد قيمة التذاكر للركاب الراغبين في إلغاء السفر، وذلك بالتوجه إلى شبابيك التذاكر بالمحطات، لإنهاء إجراءات استرداد قيمة التذاكر، معربة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودفعت وزارة النقل بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط وبين محطتي المنيب والعياط في الاتجاهين والوسطى والجيزة لحين استئناف حركة القطارات.