السكة الحديد تودع أول ضحية في حادث تصادم قطاري العياط

حصلت "الشروق" على صورة سائق قطار العياط الذي لقي مصرعه في حادث اليوم، ويُدعى سيد راشد أبو سريع، من مركز الواسطى ببني سويف.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع عدد مصابي الحادث إلى 88 مصابًا، بالإضافة إلى مصرع 4 ركاب حتى الآن، حيث شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل وإخلاء المصابين والضحايا.

ونُقل 49 مصابًا إلى مستشفى الواسطى، و29 مصابًا إلى مستشفى العياط، و10 مصابين إلى مستشفى أطفيح، فيما جرى نقل جثمانين إلى مستشفى الواسطى، وجثمان إلى مستشفى أطفيح، بينما جرى العثور على جثمان آخر بموقع الحادث.

ووصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة إلى موقع حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على جهود رفع آثاره والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

كان حادث تصادم وقع بين قطارين بمنطقة العياط وأسفر الحادث عن إصابات مختلفة بين الركاب ووفاة سائق أحد القطارين وآخرين ظهر اليوم الأحد.

فيما يتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق "القاهرة – أسوان" الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.