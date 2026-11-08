مصرع شاب ومسنة وإصابة طفلة رضيعة إثر انهيار جزئي بعقار في بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيبت طفلة في حادث انهيار جزئي بعقار بنطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء وائل رشدى مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب "عثمان فتوح أحمد عثمان"، 32 سنة، وسيدة مسنة "سلوى أحمد عباس أحمد"، وعمرها 70 سنة، وذلك فى انهيار جزئي بالطابق الثاني بعقار بشارع عزمي وأحمد ماهر بنطاق حى الشرق.

كما أصيب فى الحادث طفلة رضيعة "فريد محمد المهدى" وعمرها شهر ونصف، وجار علاجها بمستشفى النصر.

انتقلت إلى موقع العقار إدارة الدفاع والحماية المدنية، ورئيس حي الشرق لمتابعة الموقف.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حى الشرق، والجثتين بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.