السيسي يوجه بمضاعفة الإنفاق على قطاع الصحة: أنا دايما ببص على النص الفاضي عشان أملاه

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتي أشار فيها إلى إنفاق ما يزيد عن 511 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال عام 2026 -2027.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، صباح الأحد.

وقال الرئيس السيسي إن تطبيق خطة صحية جيدة يحتاج مضاعفة هذا الرقم مرة أو مرتين على الأقل، مشيرًا إلى أن مضاعفة الأرقام تساهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف: «أنا ديمًا ببص على النص الفاضي مش النص الميان عشان أملاه، ما أنجزناه خلص، لكننا محتاجين نتكلم في اللي مانجحناش فيه ومحتاج جهد أكبر».

وأكمل: «لو عاوزين نعمل خطة صحية جيدة، نحتاج مضاعفة الرقم الذي طرحه الدكتور خالد مرة أو مرتين على الأقل، حتى نقدم خدمة طبية تليق بالإنسان، وخاصة أن المسألة فيها بعد أخلاقي وإنساني وديني».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ولفيف من الوزراء، وقادة القوات المسلحة، والعلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.