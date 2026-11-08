اللجنة المصرية بغزة: نتحرك ونلبي استغاثات النازحين الفلسطينيين لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن نحو 70 ألف خيمة تؤوي النازحين غرقت خلال الساعات الماضية، وفقًا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مشيرًا إلى انهيار عشرات الجدران والأسقف، ووقوع إصابات ووفاة طفل، جراء المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.

وأوضح منصور خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرق اللجنة المصرية ومعداتها الميدانية تحركت منذ اللحظات الأولى للمنخفض الجوي، الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النزوح، وانتشرت في المحافظات الخمس على مدار الساعة، للتعامل مع استغاثات الأسر الفلسطينية وتقديم التدخلات العاجلة للتخفيف من معاناتها.

وأضاف أن التدخلات شملت فتح الطرق، وتوفير الخيام للأسر المتضررة، وإزالة الركام والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط والقريبة من مخيمات النزوح، سواء العشوائية أو المنظمة.

وأشار إلى أن اللجنة عملت كذلك على معالجة تجمعات المياه وفتح المسارات اللازمة لتصريفها باتجاه الغرب، وصولًا إلى البحر، فضلًا عن توزيع الخيام والمراتب والبطاطين والوجبات الغذائية ومياه الشرب على الأسر الفلسطينية، وتوفير احتياجاتها الأساسية المتعلقة بالإيواء.

وأكد منصور استمرار جهود اللجنة المصرية في قطاع غزة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة للتدخل السريع، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

ونوه أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في قطاع غزة كبيرة للغاية، في ظل اتساع احتياجات العائلات الفلسطينية ومحدودية حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وأوضح أن العاملين في المجالين الخيري والإنساني يواجهون ضغوطًا كبيرة، لا سيما أن احتياجات الأسر في غزة تفوق بكثير حجم المساعدات التي تصل إليها، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الأساسية، ويتحكم في المعابر.

وذكر أن اللجنة المصرية تعمل بإمكانات محدودة للغاية، في ظل احتياج المعدات والآليات إلى الزيوت والإطارات وأعمال الصيانة، لكنها تواصل أداء مهامها والاستجابة لنداءات الأسر الفلسطينية دون توقف.

وأشار إلى أنه رغم تعرض إحدى الشاحنات التابعة للجنة المصرية لعطل خلال اليوم السابق، فإن ذلك لم يوقف سير العمل، حيث جرى توفير شاحنة بديلة لمواصلة تنفيذ التدخلات الميدانية.

وأفاد بأن اللجنة المصرية تعمل وفق خطة محددة تسعى إلى تنفيذها، مشددًا على استمرار جهودها لتلبية احتياجات العائلات الفلسطينية، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في قطاع غزة.