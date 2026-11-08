مسئولة بمنظمة أكشن إيد: 4 من كل 5 عائلات في غزة تعيش ظروفا سكنية كارثية

حذرت ريهام الجعفري، مسئولة الاتصالات في منظمة «أكشن إيد الدولية» في فلسطين، من التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، منوهة أن 94% من الأسر في القطاع تحتاج إلى مساعدات إيواء، فيما تعيش 4 أسر من كل 5 في ظروف سكنية حرجة أو كارثية، في ظل استمرار الحصار والعراقيل التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وقالت الجعفري، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إن الواقع الإنساني يزداد خطورة وصعوبة، مشيرة إلى أن النسبة الكبيرة من الأسر التي تحتاج إلى مساعدات الإيواء تعكس حجم الأزمة السكنية التي يعاني منها الفلسطينيون، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تواجه العائلات داخل القطاع.

وشددت على أهمية فتح المعابر أمام دخول المساعدات، موضحة أن كميات الغذاء التي تصل إلى القطاع لا تزال غير كافية، فضلًا عن وجود عراقيل تحول دون إيصال المساعدات وتوزيعها من مكان إلى آخر، وأشارت إلى استمرار الحصار والقيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية، ما يضطرها إلى الاعتماد على الشركاء المحليين والمؤسسات الفلسطينية التي تبذل جهودًا كبيرة في ظروف معقدة وصعبة لتوصيل المساعدات للسكان.

وأوضحت الجعفري أن وقف إطلاق النار ظل هشًا، وأنه مجرد حبر على ورق في ظل غياب الالتزامات اللازمة لضمان دخول مواد إعادة الإعمار والمستلزمات الأساسية، مؤكدة أن المجتمع الفلسطيني في غزة لن يتمكن من التعافي دون توفير هذه الاحتياجات.

وشددت على أن خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار لم تُنفذ بسبب العراقيل التي تواجه دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن التوصل إلى حل سياسي وفتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات الأساسية يمثل ضرورة لتحسين الأوضاع الإنسانية وتمكين سكان القطاع من استعادة حياتهم.