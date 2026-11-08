نبيل فهمي يفتتح أعمال المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية

افتتح نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، والذي عُقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة، على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، وذلك برفقة الدكتور ماجد عوني أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، والدكتور تشنج تشه، نائب وزير الصحة الصيني، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة.

وشهد المعرض مشاركة 16 شركة صينية، حيث يستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ويمثل فرصة للوفود المشاركة في أعمال المنتدى للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في المجالين الطبي والدوائي.

وأشاد فهمي بالمعرض، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة للاستثمار والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والصيني.

وعقب افتتاح المعرض، عقد الأمين العام اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور تشنج تشه، حيث تمت الإشادة بالتعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وخاصة المجال الصحي، بما في ذلك تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات الصحية في ظل التحديات الدولية.

كما أعرب الدكتور تشنج تشه عن تطلع الجانب الصيني لتعزيز هذا التعاون، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية العربية. كما تناول اللقاء الحديث عن الأوضاع التي تواجهها كل من فلسطين والسودان واليمن، بما في ذلك نقص الأجهزة الطبية والحاجة إلى بناء المستشفيات والمراكز الطبية أو دعم المستشفيات القائمة بالفعل.