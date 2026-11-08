العراق والسعودية يوقعان اتفاقية ترتيبات شئون الحجاج للموسم المقبل

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية ترتيبات شئون الحجاج مع السعودية للموسم المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أنه" في إطار التعاون المتميز المستمر بين الجانبين العراقي والسعودي لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج العراقيين وتقديم الخدمات المميزة لهم خلال موسم الحج المقبل، تم توقيع اتفاقية ترتيبات موسم الحج المقبل، بما ينسجم مع توجهات البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك في خدمة ضيوف الرحمن".

وشدد رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي، خلال مراسم التوقيع، على "حرص الهيئة العليا للحج والعمرة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاستمرار بمستوى التميز الذي سارت عليه الهيئة خلال الاعوام الخمس الماضية، وكذلك توسيع مجالات التعاون الفني والإداري مع الجانب السعودي"، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة السعودية لتذليل العقبات كافة أمام الحجاج العراقيين.

واوضح الشيخ المسعودي أن "العراق أتم جميع الترتيبات الخاصة بموسم الحج والتعاقد على خدمات النقل والسكن والإعاشة، وغيرها المتعلقة بالاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، بما يضمن تقديم الخدمات التي تليق بضيوف الرحمن".