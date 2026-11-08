مجدي يعقوب: مصر تمتلك كفاءات هائلة

قال الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه يؤمن إيمانًا كاملًا بأن ثروة مصر تتمثل في شعبها وحضارتها والكفاءات الموجودة منذ أيام القدماء المصريين.

وشدد خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، صباح الأحد، على أهمية الاهتمام بتلك الكفاءات، حتى ويساهموا في حضارة المنطقة وحضارة العالم.

وأشار إلى أن «مصر دائمًا كانت رائدة في الأفكار والتفكير والإبداع»، معقبًا: «لازم نخلي الشعب يمتلك القدرة ليقود المنطقة والعالم».

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسي، في الاعتناء بالتعليم والصحة والأبحاث العلمية وكرامة الإنسان، منوهًا أن المجتمع العالمي يقاسي جدًا من المرض والفقر والجهل.

وأضاف: «الجامعة الجديدة مهمة، ولازم يكون في اشتراك بين جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد حتى نستطيع جعل مصر قدوة للعالم كله في الأبحاث العلمية وقيادة المنطقة والعالم».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء و قادة القوات المسلحة و العلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.