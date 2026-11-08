وفاة قائد قطار الواسطى نتيجة حادث تصادم قطارين بالعياط

أكد مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ"الشروق"، وفاة قائد قطار الواسطى رقم 134، سيد راشد أبو سريع، نتيجة تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، وذلك اليوم الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وكانت هيئة السكك الحديدية التابعة قد أعلنت عن وقوع الحادث اليوم وأسفر عنه إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إنها قامت بالدفع بفرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط "القاهرة – السد العالي" في الاتجاهين.