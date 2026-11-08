أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح جامعة كيان في فبراير 2027، داعيًا أولياء الأمور والطلبة إلى الحرص على الاستفادة من البرامج التي تقدمها كليات الجامعة، والتي تم إعدادها بعناية فائقة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، صباح الأحد.

وأضاف: «توصيتي لأولياء الأمور والطلبة، ماتحرموش نفسكم من برنامج أُعد بمتابعة دقيقة من وزير التعليم العالي ووزير الدفاع ورئيس الوزراء ومني شخصيًا، ومسار طبي وعلمي محل اهتمام من كل أجهزة ومؤسسات الدولة».

وثمن الرئيس حضور الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، لفعاليات المؤتمر، قائلًا: «بفضل الله حلمنا يبقى عندنا 10 آلاف دكتور مجدي يعقوب في يوم من الأيام».

وأكمل: «هذا الرمز الجميل والقدوة المحترمة في الطب تدفعنا لمعرفة أسباب هذا النبوغ، ونعمل لها كل ما يلزم حتى نوفر لها الفرصة الحقيقية».

وجدد تأكيده على أهمية قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما الأداة الحقيقية لتقدم أي دولة، والارتقاء بقطاعاتها المختلفة وفق معايير دولية وعالمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ولفيف من الوزراء، وقادة القوات المسلحة، والعلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، حيث قام بالتوقيع اللواء طبيب أشرف محي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.