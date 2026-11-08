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تعرض المسجد الأقصى لـ26 اقتحاما إسرائيليا، فيما مُنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 130 وقتا، خلال أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، في بيان الأحد، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال الشهر الماضي انتهاكات مكثفة.

وأوضحت أن الانتهاكات شملت اقتحام المسجد الأقصى، ومواصلة الحظر الشامل على رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، والاعتداء المباشر على مساجد في الضفة الغربية المحتلة.

اقتحامات الأقصى

ووفق الوزارة، شهد المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال أكتوبر الماضي، 26 اقتحاما، تزامنا مع ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وأضافت أن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.

وأفادت بأن هذه الطقوس شملت صلوات علنية والدعاء لجنود الجيش الإسرائيلي أمام قبة الصخرة المشرفة، وفق البيان.

وتابعت أن المستوطنين أدخلوا قربان "الأصناف الأربعة" النباتي إلى المسجد، في سلوك يعتبره المتطرفون تمهيدا معنويا لبناء الهيكل المزعوم.

ويتكون هذا القربان أو الرمز النباتي من أربعة أصناف محددة من النباتات يتم جمعها وجدلها معا، ولكل صنف منها دلالة رمزية خاصة.

ورافق الاقتحامات إجراءات أمنية مشددة عرقلت وصول المصلين المسلمين إلى المسجد، لا سيما أيام الجمعة، التي شهدت اقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة بالتزامن مع إلقاء الخطب، وفق الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى تجديد السلطات الإسرائيلية قرار إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 6 أشهر، حتى 19 أبريل 2027.

منع في الإبراهيمي

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رصدت وزارة الأوقاف استمرار منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 130 وقتا خلال أكتوبر الماضي، بذريعة أسباب أمنية.

وأردفت: كما أُغلق المسجد بالكامل لمدة 4 أيام خلال الشهر، فيما واصلت القوات الإسرائيلية إجراء تغييرات معمارية وهيكلية فيه.

ومن أبرز تلك التغييرات استكمال العمل على سقف صحن المسجد بعد تثبيت السقف الحديدي، مع إبقاء الأقفال والشوادر التي تعيق عمل طواقم الأوقاف وتغلق الباب الشرقي وباب السوق.

وأفادت الوزارة باستهداف إدارة المسجد الإبراهيمي والموظفين بصورة مباشرة، واقتحام مصلى الإسحاقية، وتأمين إقامة حفلات صاخبة والنفخ في البوق في الجزء المغتصب من المسجد.