استمرار الصراع فى الشرق الأوسط يهبط بمؤشرات البورصات العربية فى أولى جلسات الأسبوع

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سيطرت موجة هبوط على أداء مؤشرات البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إذ هبطت البورصات العربية الثلاث، مع إستمرار التوترات فى الشرق الأوسط بعد تعرض ثلاث ناقلات نفط للانفجار والحرائق الشديدة أثناء إبحارها بمضيق هرمز منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

• وجاء أداء أسواق المال على النحو التالي:

-البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على هبوط في أداء مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 8,319 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى 50812 نقطة.

وجاء سهم شركة الاسكندرية للخدمات الطبية على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 20% ليغلق عند 45.78 جنيه، بينما كان سهم العالمية للاستثمار والتنمية الأكثر انخفاضا بنسبة 6.40% ليغلق عند 16.83 جنيه.

- البورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 0.78%، مسجلا 10,016 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 2,743 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة نسيج العالمية التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق عند 11.44 ريال، بينما تصدر سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.55% ليغلق عند 36.50 ريالا.

- السوق الكويتية

وهبط مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.52% عند مستوى 8946 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 53 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة العملية للطاقة فى صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.04% ليغلق عند 250 فلس، في حين تصدر سهم شركة البنك الأهلي الكويتي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.01% ليغلق عند 263 فلس كويتي.