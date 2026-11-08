 البورصة تعاود الهبوط وتنزل إلى أسفل 51 ألف نقطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البورصة تعاود الهبوط وتنزل إلى أسفل 51 ألف نقطة


نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 4:17 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 4:17 م

عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بعد مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى الهبوط أسفل ال 51 الف نقطة مجددا.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 50812.1 نقطة.

وكان أعلى مستوى وصل إليه المؤشر الرئيسي هو 51152.7 نقطة، واقل مستوى عند 50426.3 نقطة.

وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب الأسبوع الماضي نسبتها 3.14%، ووصل إلى مستوى 51152.73 نقطة.

وبلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجاري نحو 21.5%.

ولا تزال ظلال حرب الشرق الأوسط، والمناوشات بين السعودية والحوثيين، تلقي بظلالها على الأسواق في المنطقة.

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