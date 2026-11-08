وسيم السيسي: يجب تدريس قانون أخلاق الحضارة المصرية القديمة بالمدارس

علق الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والباحث في علم المصريات، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، بأنه «إذا كنا نريد لمصر استعادة مكانتها يتعين إعطاء قطاعي الصحة والتعليم الأولوية»، مُذكرا بالقول إن «الجسم السليم في العقل السليم».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن العقل يجب أن يُحكم بقانون الأخلاق، مشيرًا إلى تميز قانون الأخلاق بمصر القديمة، وإشادة بعض علماء المصريات به.

واستشهد بمقولة عالم المصريات البريطاني إرنست ألفريد طومسون واليس بودج، بشأن تميز قانون الأخلاق بمصر القديمة، وأن العالم يحتاج اليوم، نحو 200 عام للوصول إلى مستوى القانون الأخلاقي والحضارة الإنسانية الرفيعة لها.

وتابع: «قانون الأخلاق في مصر القديمة تحدث عنه عالم الآثار واليس بودج وقال نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من قانون الأخلاق والحضارة الإنسانية».

واستعرض عددًا من قوانين الأخلاق في مصر القديمة «مبادئ ماعت الـ42»، والتي تقوم على إنكار ارتكاب بعض الأفعال، وتتضمن « لم أكن سببًا في دموع إنسان، ولم أكن سببًا في شقاء حيوان، ولم أعذب نباتًا بأن نسيت أن أسقيه ماءً، ولم أتعالَ على غيري بسبب علو منصبي، لم أرفع صوتي على غيري أثناء الحوار».

وشدد على أهمية قانون الأخلاق وأنه يجب أن يُدرس داخل المدارس، متابعًا أن هناك 3 عوامل تحكم النفس البشرية، وهي، الجينات والزمان والمكان، ومعلقًا: «قالوا إن تربية الطفل تبدأ من 25 سنة قبل ميلاده.. يعني إن أبوه وأمه يبقوا تربويين لأن فاقد الشيء لا يعطيه».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء وقادة القوات المسلحة والعلماء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة شهدت التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، ووقع اللواء طبيب أشرف محيي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، والدكتور كيران رايان مدير الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا.