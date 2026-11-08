ضبط شخص هدد جارته بـ كلب وخروجه بملابس خادشة للحياء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من جارها، لقيامه بتربية كلب أمام الشقة محل سكنها، والخروج بملابس خادشة للحياء أمام شقتها بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على نشر الفيديو، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق.

وبسؤالها، قررت تضررها من جارها لقيامه بالخروج بملابس خادشة للحياء أمام الشقة محل سكنها، وتهديدها بترك الكلب أمام شقتها، معللة ذلك بوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأضافت الداخلية أنه أمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.