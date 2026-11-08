الجامعة العربية تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تصادم القطارين الذي وقع في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدمت الجامعة العربية في بيان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، معربة عن تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق، بارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 112 مصابا، و7 وفيات، مشيرة إلى خروج 45 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة في بيان أن ‎ 72سيارة إسعاف شاركت في عمليات نقل وإخلاء المصابين التي تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعا، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع.

وأشارت الوزارة إلى أن يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.