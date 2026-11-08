قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن وزارة التضامن تقدم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار العياط، مشيرًا إلى أن الوزارة تحركت فور وقوع الحادث.

وأشار عبد الرحمن، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى وجود تضافر كبير بين جهود وزارة التضامن والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وفرق الهلال الأحمر؛ لتقديم الدعم اللوجستي والنفسي لأسر المتوفين والمصابين، منوهًا بأن الجمعيات الأهلية وفرت سيارات لنقل جثامين الموتى إلى أي مكان بالمجان.

وأضاف أن «هناك مساعدات تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ينظمها القانون رقم 12 لسنة 2025 في شأن الحوادث الجماعية على الطرق، ومنها هذا الحادث، حيث يتم تقديم مساعدة لأسرة المتوفى إن كان رب أسرة، ومبلغ آخر إن كان فردًا في أسرة».

وأكد وجود فرق مدربة متخصصة من شباب الهلال الأحمر المصري للتدخل النفسي، موضحًا أن الحالة النفسية لذوي المتوفين والمصابين تتعرض للتصدع في مثل هذه الظروف، بجانب حاجة المصاب نفسه للرعاية النفسية مع ألمه العضوي.

ولفت إلى أن مديريتي التضامن الاجتماعي في الجيزة وبني سويف نسقتا بتوجيهات الوزارة، وستتقدم المديرية صباح الغد بمذكرة الحصر بأعداد المتوفين ليصدر قرار وزيرة التضامن بالصرف في نفس اليوم وفقًا للقانون.

ونوّه إلى أن القيمة المحددة قانونًا للتعويضات تبلغ 50 ألف جنيه لرب الأسرة الذي لم يحصل على مساعدة من جهة عمله، و25 ألف جنيه إن كان المتوفى فردًا في أسرة.

وأضاف أن سيارات الهلال الأحمر وصلت محملة بالأغطية لتوزيعها على الأعداد الغفيرة من أهالي المصابين والمتوفين الذين يفترشون أرض المستشفى ولن يغادروا قبل الاطمئنان على ذويهم، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر تعهدا بعدم توقف المطبخ عن تقديم الوجبات الغذائية طوال فترة بقاء ذوي المصابين بالمستشفى، حتى لو امتد الأمر لأيام.

وارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر في مدينة العياط بمحافظة الجيزة إلى 7 وفيات و112 مصابًا.

فيما أوضحت الوزارة، في آخر تحديث، أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع.

وأشارت الوزارة، إلى خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، بعد انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع «باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأُعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».