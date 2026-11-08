وزيرة التنمية المحلية تبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء والشرقية مطالب واحتياجات المواطنين

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في لقاءين منفصلين اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظتي شمال سيناء والشرقية في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة لمتابعة وبحث الملفات الخدمية واحتياجات ومطالب المواطنين في دوائرهم، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وعدد من القيادات بالوزارة.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب من محافظة شمال سيناء وهم النائب موسى عكيرش والنائب سعيد العماري والنائب علي الجعيل والنائب أحمد القصلى، وأعضاء مجلس الشيوخ وهم النائب سلامة الرقيعي والنائب فايز أبو حرب، كما ضم وفد نواب محافظة الشرقية كلاً من النائبة مروة هاشم والنائبة د. سحر عتمان والنائب الدكتور عبدالباقي تركيا والنائب محمد سامي شهدة والنائب الدكتور نبيل العطار والنائب مصطفى عمر والنائب جلال القادري عضو مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاءات استمعت منال عوض إلى عدد من طلبات المواطنين في شمال سيناء والشرقية وعرضها النواب، بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات من بينها طلب تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات الأولى بالرعاية في المحافظتين، ودفع وتيرة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون التصالح، وزيادة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية لشمال سيناء والشرقية، وتوفير كشافات الإنارة للطرق المحلية والشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من المدن والمراكز، وتوفير الدعم المالي المطلوب للمحافظتين لرفع كفاءة ورصف عدد من الطرق المحلية.

كما استعرض النواب بشمال سيناء والشرقية بعض الطلبات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وتحسين مشروعات البنية التحتية ( الصرف الصحي ومياه الشرب)، وكذا تبسيط إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة ومراعاة الظروف الاجتماعية لمواطني شمال سيناء في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة تنفيذ تيسيرات الوزارة فيما يخص رخص البناء، ودعم منظومة المخلفات بعدد من المعدات اللازمة للوحدات المحلية لتحسين مستوى النظافة في مختلف المدن بالمحافظتين ، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع المحافظات للتنبيه على الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية لضرورة إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة، ومتابعة الوحدات المحلية لهذا الملف، بالإضافة إلى نقل مطالب عدد من المواطنين في الشرقية فيما يخص ملف الجبانات والمطالبة بمزيد من الأراضي لتخصيصها لمشروعات النفع العام ، والمطالبة بالمشاركة في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.

ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بملفات التصالح والتقنين وتحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومحافظي شمال سيناء والشرقية فيما يخص طلبات النواب في ملف تقنين أراضي الدولة، وفحص جميع مطالب المواطنين التي أثارها النواب ومراعاة الظروف الاجتماعية لهم .

وأوضحت عوض أن الوزارة ستقوم خلال الشهر الجاري بالبدء في التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية بالمحافظات ، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالمتابعة مع المحافظات لملف إعادة الشيء لأصله وضرورة تنفيذ الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إصدار كتاب دوري للسادة المحافظين بأهمية التعاون مع النواب في المحافظات فيما يخص مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لمراعاة مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف الدوائر بما يحقق رضاهم .

كما وجهت القطاعات المعنية بالوزارة، على رأسها التخطيط والتنمية المتكاملة والتفتيش والرقابة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لفحص بعض الشكاوى التي أثارها السادة النواب والرد عليهم بصورة سريعة ، كما وجهت الدكتورة منال عوض قطاع الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والبالغ عددها 69 طلبا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لسرعة تلبية احتياجات وطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.